Die Poetry-Show "Dichter ran ans Wort" vereint poetische Wortklauberei, erlogene Geschichten, lyrische Wahrheiten und erlesenes Liedgut. Die Autoren Meike Harms (Bayerische Meisterin im Poetry Slam 2014) und Markus Berg (Preisträger "Ismaning dichtet") empfangen weitere Poeten und musikalische Gäste. Am Freitag, 15. November, sind das die Bühnenpoetin Pauline Füg, der Poetry-Slam-Seriensieger Max Osswald und die Liedermacherin Stephanie Forryan. Gemeinsam präsentieren sie Texte und Lieder zum Genießen, Schmunzeln, Nachdenken, Schenkelklopfen oder Weinen. Beginn ist um 20 Uhr in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle an der Mühlenstraße 15 in Ismaning. Der Eintritt kostet acht Euro.