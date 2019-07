1. Juli 2019, 21:39 Uhr Ismaning Polt feiert mit der SPD

Mit Gerhard Polt feiert die Ismaninger SPD am Mittwoch, 3. Juli, ihr 110-jähriges Bestehen. Von 20 Uhr an werden Polt und die Well-Brüder aus dem Biermoos im Festzelt an der Dorfstraße auftreten. Dabei will sich Menschenkenner Polt den Abgründen des Bayern an sich widmen und die drei Sprosse der Großfamilie Well nehmen in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen in Bayern und im Rest der Welt aufs Korn, wie die SPD ankündigt. Karten gibt es an der Abendkasse.