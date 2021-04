An die Protagonisten der Poetry-Show "Dichter ran ans Wort" kommt das Publikum zwar aus bekannten Gründen nicht mehr so dicht ran wie früher, aber die Wortkunst-Veranstaltung aus Ismaning geht dafür auf virtueller Ebene weiter. Am Freitag, 23. April, wird sie live auf dem Youtube-Kanal der Volkshochschule im Norden des Landkreises München gestreamt, Beginn 20 Uhr. Diesmal empfangen die Gastgeber Meike Harms, bayerische Meisterin im Poetry Slam 2014 und Münchner Stadtmeisterin 2019, sowie Markus Berg, Preisträger "Ismaning dichtet", zwei weitere Poeten und einen musikalischen Gast: Den Münchner Liedermacher Stefan Noelle, der für seine poetischen deutschen Texte bekannt ist und derzeit an seinem zweiten Album "Ich bin noch da" arbeitet, zudem den namhaften Slampoeten und Musiker Frank Klötgen, der seit 2020 zum Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft gehört, sowie den Spoken-Word-Künstler Johannes Lenz. Gemeinsam wollen sie eine abwechslungsreiche Show bieten. Die Veranstaltung von Gemeindebibliothek Ismaning und VHS wird als Live-Stream angeboten. Die Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung unter www.vhs-nord.de.