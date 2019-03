3. März 2019, 21:37 Uhr Ismaning Poetry-Show

"Dichter ran ans Wort" - unter diesem Motto lädt die Gemeindebibliothek Ismaning gemeinsam mit der Volkshochschule Nord am Freitag, 8. März, zu einer Poetry-Show ein. Bei der Veranstaltung in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums in der Mühlenstraße treffen die bayerische Meisterin im Poetry Slam 2014, Meike Harms, und der Preisträger von "Ismaning dichtet", Markus Berg, auf weitere Künstler: Jonas Engesser, Münchner Stadtmeister im Poetry Slam 2018, Bumillo, erfolgreicher Kabarettist sowie Le-Thanh Ho, die preisgekrönte Liedermacherin aus Berlin. Gemeinsam haben sie sich auf die Fahne geschrieben, ihr Publikum zum Schmunzeln, Nachdenken oder auch Lachen zu bringen. Der Eintritt kostet sechs Euro, Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.vhs-nord.de.