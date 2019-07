9. Juli 2019, 22:09 Uhr Ismaning Ökumenisches Pfarrfest

In der Pfarrkirche St. Johann Baptist an der Gottfried-Ziegler-Straße 6 in Ismaning wird am Sonntag, 14. Juli, ein Familiengottesdienst mit der Kirchenband gefeiert. Beginn ist um 10.30 Uhr. Anschließend finden eine Fahrzeugsegnung und ein ökumenisches Pfarrfest statt.