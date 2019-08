Detailansicht öffnen (Foto: Patrik Graf/oh)

Ob Moorsee, Mini-Tornado oder Algenlabor - die Ausstellung "Arten und Elemente" des Künstlers Markus Heinsdorff im Ismaninger Kallmann-Museum thematisiert das Wechselverhältnis von Mensch und Natur. In den eigens für das Museum entwickelten Installationen im Innen- und Außenraum werden ökologische Phänomene sinnlich erfahrbar.

Detailansicht öffnen (Foto: Patrik Graf/oh)

So wirkt der "Moorsee" - eine auf einem runden Holztisch aufgeschüttete Landschaft aus Torf, Gräser und Moosen, so friedlich wie gefährdet. Es geht Heinsdorff um das Eingreifen des Menschen in natürliche Systeme, um Klimawandel, Artensterben, die Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Die Ausstellung im Museum an der Schloßstraße 3 b dauert bis zum 15. September.