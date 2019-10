Mit jeder neuen Jacke verwandelt sich die Kabarettistin Maria Maschenka in einen neuen Charakter: von der französischen Chanson-Diva in die russische Drama-Queen, von der deutschen Schlager-Ikone zum Operetten-Star und von der Rapperin zur vor Kitsch triefenden Musical-Akteurin. All diese verschiedenen Figuren verkörpert Maschenka, die für ihre Wortakrobatik gerühmt wird, am Sonntag, 13. Oktober, bei einer Matinée in der Blackbox, Mühlenstraße 15 in Ismaning. Am Klavier begleitet sie Michael Gumpinger. Beginn ist 11 Uhr. Karten können für 15 Euro im Internet auf www.vhs-nord vorbestellt werden und sind außerdem bei den VHS-Geschäftsstellen in Ismaning, Unterföhring, Unterschleißheim und Garching sowie unter Telefon 089/550 51 70 erhältlich.