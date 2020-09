Die Ismaninger Poetry-Show "Dichter ran ans Wort" widmet sich nach langer Pause an diesem Freitag, 2. Oktober, wieder dem Zauber von Rhythmus, Reim und Wortspielkunst. Die Gastgeberin Meike Harms, ihres Zeichens bayerische Poetry Slam Meisterin 2014 und Münchner Stadtmeisterin 2019, sowie Markus Berg, Preisträger von "Ismaning dichtet", begrüßen den Musikkabarettisten Tobias Öller und die Poetinnen Anja Perkuhn und Theresa Conradi in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle. Die Literaturshow, die lyrische Wahrheiten ebenso verspricht wie poetische Wortklaubereien und erlesene Songtexte zum Nachdenken und Schmunzeln, beginnt um 20 Uhr. Die Veranstaltung der Gemeindebibliothek Ismaning und der VHS im Norden des Landkreises München wird auch als Live-Stream angeboten. Anmeldung über www.vhs-nord.de/programm. Man kann also auch in Zeiten des Abstands wieder dichter ran ans Wort.