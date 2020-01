Gedichte, Lieder und Gesang - ein Poetry Slam kann alles umfassen, was ein Poet nutzen möchte, um seine literarische Kunst auf der Bühne zu präsentieren. Zu diesem wortreichen Spektakel empfangen die Autoren Meike Harms (bayerische Meisterin im Poetry Slam 2014) und Markus Berg ("Ismaning dichtet") zwei weitere Poeten und einen musikalischen Gast. Die Poetry-Show "Dichter ran ans Wort" findet am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle statt. Der Eintritt kostet acht Euro.