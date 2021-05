Seit die Pandemie die ganze Welt im Griff hat, leidet vor allem der Kulturbereich: Geschlossene Spielstätten und Kinos, keine Konzerte oder Vernissagen zu Ausstellungen, kein Kabarett oder Theater. Nun, da die Inzidenzen glücklicherweise nur eine Richtung kennen, nämlich die nach unten, ist auch in Ismaning etwas Optimismus zu verspüren: Zusammen mit örtlichen Kultureinrichtungen arbeitet das Rathaus an Möglichkeiten, Kurzweil und Kunstgenuss zu organisieren. So soll es von Mitte Juni bis Mitte August im Innenhof des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle Veranstaltungen verschiedenster Art geben, die den Besuchern ein Stückchen Normalität bescheren sollen. Die geltenden und von der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München abhängigen Hygienebestimmungen ließen sich dort "in schönem Rahmen umsetzen", hieß es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Das für Juli vorgesehene Kulturfest im Ismaninger Schlosspark aber wird coronabedingt in den Herbst verschoben. Von 17. bis 19. September sollen dann die örtlichen Museen und die Galerie ihre Pforten für Führungen und Vorträge öffnen. Geboten wird dabei nicht nur etwas für Augen und Ohren: Nach Angaben aus dem Ismaninger Rathaus ist ein gastronomisches Angebot mit Bewirtungsständen geplant. Derzeit werde an einem tragfähigen Konzept geplant, so die Gemeinde.