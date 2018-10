4. Oktober 2018, 21:47 Uhr Ismaning Künstlerische Trauerarbeit

Schwerstkranke, Sterbende und ihre Angehörigen finden seit 15 Jahren Unterstützung beim Hospizkreis Ismaning. Die Ehrenamtlichen begleiten und beraten in den letzten Lebensmonaten und bieten darüber hinaus Informations- und Hilfsangebote an. Aus einem dieser Angebote, der Gemeinschaftsrunde "Trauerarbeit in Farben und Formen" ist die Ausstellung "Künstlerische Begegnungen" entstanden. Sie wird am Sonntag, 7. Oktober, 11 Uhr, in den Hospizräumen am Bahnhofplatz 11 von Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) eröffnet. Der Eintritt ist frei.