Ein Räuber stiehlt Kasperl und Seppl beim Beerenpflücken ihren Korb. Doch sie fangen den Dieb und merken, dass er kein gefährlicher Verbrecher ist, sondern ein schüchterner Anfänger, der gar kein Räuber sein möchte. Wie er mit Kasperls Hilfe versucht, ein anständiger Mensch zu werden, können die Zuschauer von Doctor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater nun in einer zweiten Aufführung am Mittwoch, 23. Oktober, um 16 Uhr im Großen Saal des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle in Ismaning erfahren. Die erste Vorführung um 14.30 Uhr ist bereits ausverkauft. Kostenlose Eintrittskarten für Kinder von drei Jahren an sind in der Bibliothek erhältlich.