6. November 2018, 22:20 Uhr Ismaning Jazzer mit Vibraphon

Aus Deutschland, New York und Australien kommt die Band um den Bassisten und Cellisten Henning Sieverts, die mit ihrer ungewöhnlichen Kombination aus gläsernem Vibraphon und warmen Gitarrenklängen viel gelobten Hochglanzjazz spielt. Am Montag, 12. November, ist das internationale Quartett zu Gast beim Jazz-Montag in Jans Bistro in Ismaning, Kirchplatz 4. Bassist Sieverts, Vibraphonist Tim Collins, Gitarrist Peter O'Mara und Schlagzeuger Mathias Gmelin präsentieren als "Vibes and Strings" groovig treibende Songs bis hin zu zarten Melodien. Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet neun, ermäßigt fünf Euro. Reservierung unter Telefon 089/96 54 25.