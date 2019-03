1. März 2019, 22:02 Uhr Ismaning Ismaning investiert 78 Millionen Euro

Die Gemeinde Ismaning setzt den Trend zu neuen Rekorden bei ihrer Finanzplanung fort. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan von Kämmerin Christine Weiß für das laufende Jahr 2019 einstimmig angenommen. Die Kommune rechnet heuer mit Einnahmen und Ausgaben von insgesamt mehr als 176 Millionen Euro, sieben Millionen mehr als 2018. Gut 78 Millionen davon entfallen auf Investitionen. Die größten Ausgabeposten machen neben Kreisumlage und Personalkosten Hochbauprojekte aus, darunter die Turnhalle des neuen Gymnasiums, die Sanierung der Grundschule an der Camerloherstraße, die neue Ballsporthalle am Sportpark und die Kita am Seidl-Kreuz-Weg. Auch die Sanierung des Bürgersaals schlägt mit einem Millionenbetrag zu Buche. Für den geplanten gemeindlichen Wohnungsbau am Grabenanger nimmt die Kommune 6,8 Millionen Euro Schulden in Form eines Darlehens über das Kommunale Wohnbauförderprogramm auf.