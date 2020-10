Zu einem "Konzert der Nationen" laden die Lehrer der Musikschule Ismaning am Sonntag, 18. Oktober, ein. Das Programm wird dabei zweimal gespielt, einmal von 15 Uhr an, die zweite Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr. Was ist der spezielle Anlass? "Die Musikschule Ismaning lebt seit vielen Jahren ein gemeinschaftliches kulturelles Miteinander", heißt es in der Pressemitteilung der Musikschule. Und "diese bereichernde Vielfalt" soll nun eben musikalisch im Rahmen des Lehrerkonzerts im Kulturzentrum Seidl-Mühle präsentiert werden. Dabei stehen vor allem Werke aus den Geburts- respektive Heimatländern der Lehrer im Vordergrund. Der Eintritt ist frei.

Wegen der allgemeinen Hygieneauflagen ist es notwendig, dass die Besucher sich vorher anmelden, ihr Kommen also über eine Reservierung auf der Homepage bekanntgeben unter www.musikschule- ismaning.de/Veranstaltungen oder per E-Mail an info@musikschule-ismaning.de.