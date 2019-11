Es gibt viele Bücher, die den Anspruch haben, das Wissen zu mehren und das Denken zu weiten. Aber nur wenige sind empfehlenswert. Der Sachbuchlektor, Kritiker, Chefredakteur des Kursbuchs und Autor Peter Felixberger wühlt sich von Berufs wegen durch viele Neuerscheinungen. Die aus seiner Sicht interessantesten Sachbücher des Jahres stellt er am Montag, 2. Dezember, von 19.30 Uhr an in der Seidl-Mühle in Ismaning vor. Für die ersten Besucher gibt es eines der vorgestellten Bücher geschenkt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Volkshochschule und der Gemeindebibliothek. Kostenlose Eintrittskarten sind in der Bibliothek erhältlich.