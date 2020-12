Die Gemeinde Ismaning ist reich an Bächen. Weil aber die wenigsten wissen, wie diese heißen, wo sie ihren Ursprung haben, wie lang sie sind und in welches anderes Gewässer sie münden, will die örtliche SPD Informationstafeln aufstellen lassen. Einen entsprechenden Antrag hat ihr Fraktionsmitglied Andreas Schätz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gestellt. Auf diese Weise könnten Spaziergänger beim Herumlaufen innerorts und auch außerhalb auf Ismaninger Flur gleich noch allerlei über die Bachläufe erfahren. Nach Ansicht der SPD könnten die Informationstafeln etwa an Brücken aufgestellt werden und mit kleinen Übersichtskarten versehen werden. Der Antrag soll in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderates behandelt werden.