4. März 2019, 21:59 Uhr Ismaning Infoabend im Gymnasium

Das Gymnasium Ismaning lädt am Dienstag, 12. März, von 18.30 Uhr an zu einem Informationsabend. Schulleiter Markus Martini sowie die Bürgermeister von Ismaning, Alexander Greulich (SPD), und Unterföhring, Andreas Kemmelmeyer (PWU), informieren über das schulische Angebot - Stundentafel, Zweige, Sprachenfolgen, Mensa, Nachmittagsbetreuung. Die Veranstaltung findet in der Aula des Gymnasiums statt. Am Tag der offenen Tür am Donnerstag, 4. April, werden von 16 bis 19 Uhr zudem die verschiedenen Fächer und Arbeitskreise zum Teil interaktiv vorgestellt. Lehrkräfte stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage (www.isgy.de).