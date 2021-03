Der Blick auf die Zahlen und darauf, wie sich die Coronalage in anderen Ländern entwickelt, gehört zur täglichen Gepflogenheit vieler Menschen. Indien etwa hat bei seiner Bevölkerung von fast 1,4 Milliarden eine relativ geringe Infektionsrate, eine hohe Zahl von Genesenen und geringe Zahl von Todesfällen. Die Volkshochschule im Norden des Landkreises präsentiert am Dienstag, 23. März, den Online-Vortrag "Indien und Corona". Renate Syed spricht von 19.30 Uhr an über die Lage auf dem Subkontinent und betreibt Ursachenforschung, was den relativ günstigen Verlauf angeht: Liegt es an der jungen Bevölkerung, am Gesundheitssystem und der Pharmazie, oder auch an der Kultur der Distanz, die Körperkontakte vermeidet? Eine Anmeldung ist erforderlich, die Gebühr ist sieben Euro (www.vhs-nord.de).