Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer ist am Samstag gegen 9.30 Uhr bei Ismaning zu schnell rechts in die Abbiegespur der B 471 auf die B 388 eingefahren, sodass sein schweres Fahrzeug auf die Gegenspur geriet, ins Schlingern kam und schließlich umkippte. Der Lkw touchierte bei dem Unfall gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Fischerhäuser das entgegenkommende Auto einer 53-Jährigen aus dem Landkreis Freising. Der Lkw rutschte frontal in die linke Leitplanke. Der 37-Jährige konnte das Führerhaus eigenständig verlassen, musste aber aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 53-Jährige und deren Beifahrerin blieben unverletzt. Am Lkw entstand Totalschaden. Die Leitplanke wurde auf 250 Meter Länge erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 100 000 Euro.