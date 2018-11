18. November 2018, 22:26 Uhr Ismaning Hilfe für Familien

Das Baby ist da, die Freude ist riesig - und nichts geht mehr. Gut, wenn Familie und Freunde zur Seite stehen. Aber was, wenn man keine Hilfe hat? Für diese Situation gibt es "Wellcome", eine Organisation, die ehrenamtlich engagierte Bürger gewinnt und diese an hilfesuchende Familien vermittelt. Interessenten können sich bei einer Sprechstunde am Dienstag, 20. November, von 10 bis 12 Uhr im Saal des Familienzentrums, Reisingerstraße 27 in Ismaning, unverbindlich informieren. Das Angebot richtet sich sowohl an Bürger, die sich bei "Wellcome" engagieren möchten, als auch an Familien, die Unterstützung benötigen. Um Anmeldung bei Katrin Greiner wird gebeten, telefonisch unter 089/309 08 76 28 oder per E-Mail an muenchen-landkreis@wellcome-online.de.