13. November 2018, 21:46 Uhr Ismaning Hallenbad geschlossen

Dem Ismaninger Hallenbad steht die jährliche Revision bevor. Deshalb bleibt das Bad an der Erich-Zeitler-Straße 6 in der Zeit von Montag, 19. November, bis Dienstag, 11. Dezember, geschlossen. Auch die Sauna kann in diesem Zeitraum nicht benutzt werden. Die Wahl des Zeitpunkts begründet die Gemeinde damit, dass in jenen Wochen üblicherweise die wenigsten Gäste das Bad besuchten.