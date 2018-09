17. September 2018, 22:06 Uhr Ismaning Große Auswahl

Der neue Kulturkalender ist erschienen

Der neue Ismaninger Kulturkalender mit den Terminen von September bis Februar 2019 liegt aus. Mit mehr als 100 Veranstaltungen bieten die Kultureinrichtungen in der Gemeinde wieder ein abwechslungsreiches und attraktives Programm an, wie Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) in seinem Vorwort schreibt. Aufgelistet sind Ausstellungen, Konzerte, Feste, Kabarett- sowie Theaterveranstaltungen und vieles mehr für die kommenden Monate. Auch ein Verzeichnis der verschiedenen Spielstätten sowie die Adressen von Kulturvereinen und anderen Veranstaltern sind enthalten.

Wie das Rathaus mitteilt, wurde der Kalender bereits im Ortsbereich verteilt. Sollte jemand noch kein Exemplar des neuen Kalenders erhalten haben oder weitere Hefte benötigen, kann er sich diese an der Information im Rathaus, in den Ismaninger Museen und bei den Einrichtungen des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle abholen.