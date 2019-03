27. März 2019, 21:51 Uhr Ismaning Greulich tritt wieder an

Die Ismaninger SPD schickt bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr wieder Alexander Greulich ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Die Mitglieder des Ortsvereins haben Greulich am Dienstagabend für seine Bewerbung den Rücken gestärkt. Der Jurist steht der Gemeinde mit ihren gut 17 000 Einwohnern seit 2014 vor; damals setzte er sich in einer Stichwahl gegen den CSU-Kandidaten Josef Zettl durch. Es reize ihn sehr, den Ort in konstruktiver Arbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung weiter zu gestalten, gab Greulich als Grund für seine erneute Kandidatur an. Und er habe noch viel vor. Als Gegenkandidatin hat sich bereits Annette Reiter-Schumann für die CSU erklärt. Um herauszufinden, welche Themen den Ismaningern für die Zukunft besonders wichtig sind, hat die SPD eine Umfrage gestartet. Jugendliche und erwachsene Bewohner können noch bis zum 26. April online unter www.spd-ismaning.de oder in Papierform ihre Wünsche äußern.