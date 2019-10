Eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, ist nicht immer einfach. Wenn es sechs Paaren gelingt, ihre Freundschaft über Jahrzehnte zu pflegen, dann ist das also eine ziemliche Leistung. Hans und Trudi Nahr, Mike und Fee Sailer, Jürgen und Tine Mataré, Horst und Sabine Steinböck, Michi und Mimi Greiner sowie Henno und Dixi Heintz sind nicht nur seit ihrer Jugendzeit befreundet, alle sechs Paare haben auch vor 50 Jahren geheiratet und jetzt gemeinsam Goldene Hochzeit gefeiert.

"Das war eher Zufall, wir haben das nicht geplant", sagt der Ismaninger Henno Heintz. Den Anfang machten Mike und Fee Sailer im März 1969. "Wir haben ihnen gezeigt, wie's geht", erinnert sich der Jubilar lachend. Nacheinander folgten die Freunde, bis Ende Dezember schließlich die Matarés als Letzte an der Reihe waren. Seither feiern die Paare ihre runden Ehejubiläen gemeinsam, wie dieser Tage im Münchner Ratskeller.

Heute sind die Rentner zwischen 75 und 80 Jahre alt und wohnen in Ismaning, Unterschleißheim, München und Ulm. Angefangen hatte alles im Münchner Sportclub (MSC), in dem alle einst Hockey oder Tennis spielten. Dort fanden nicht nur viele der Paare zusammen, auch ihre Freundschaft untereinander begann im Verein. Diese Zeit gehört bis heute zum gemeinsamen Erinnerungsschatz. Mit dem Hockeyklub habe man "den ganzen Globus bereist", erzählt Mimi Greiner, von Australien über Kanada bis in die Karibik. "Das war sehr aufregend." Im Gedächtnis sind "sehr lebhafte Jugendzusammenkünfte". Es sei eine Zeit gewesen, in der eine "Mischung aus Geselligkeit und sehr erfolgreichem Sport" das Vereinsleben geprägt habe. "Wir haben alle zusammengehalten", erzählt Sabine Steinböck. "Das kannte ich vorher gar nicht."

Hockey spielen die Rentner heute zwar nicht mehr aktiv, doch der MSC ist immer noch ein "Anlaufpunkt", sagt Henno Heintz. Ehemalige organisieren regelmäßig Stammtische, auch bei Weihnachtsfeiern oder Spielen der Vereinsmannschaften treffen sich die zwölf Freunde. Und wenn nicht dort, dann geht es zusammen zum Skifahren im Salzburger Land oder die Gruppe verabredet sich einfach zum gemeinsamen Essen. Was sich in den Jahren geändert hat: Heute reden die Freunde viel über ihre Familien, ihre Kinder und mittlerweile die Enkel.

Henno Heintz sieht die vielen gemeinsamen Interessen als Erfolgsgeheimnis der langen Freundschaft. "Es ist extrem wichtig, dass man viel gemeinsam tut und sich nicht in den Altersmodus fallen lässt", bestätigt Mimi Greiner. An seinen Freunden schätzt der Ismaninger neben den gemeinsamen Aktivitäten, dass er mit ihnen "auch mal über kontroverse Themen diskutieren" kann. Das Wichtigste sei aber, sagt Heintz: "Wir mögen uns einfach."