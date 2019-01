29. Januar 2019, 22:00 Uhr Ismaning Filmgespräch mit Edgar Reitz

Mit seiner "Heimat"-Trilogie hat Regisseur Edgar Reitz ein Filmepos geschaffen, das bis heute diskutiert wird. Reitz erzählt darin in einer Kombination aus fiktiven und dokumentarischen Elementen das Leben einer Familie in Deutschland vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Wiedervereinigung im Filmdorf Schabbach im Hunsrück. Den zweiten Teil der Trilogie, "Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht", zeigt die VHS Nord an diesem Mittwoch, 30. Januar, von 19.30 bis 22 Uhr in der Blackbox im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15. Regisseur Edgar Reitz wird selbst zum Filmgespräch anwesend sein. Die Eintrittsgebühr beträgt sieben Euro pro Person und wird an der Abendkasse bezahlt.