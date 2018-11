6. November 2018, 22:20 Uhr Ismaning Feuerwehr lädt zum Tanz

Die Freiwillige Feuerwehr Ismaning löscht nicht nur Brände, sie schätzt auch den "Feuertanz" - unter dieses Motto stellen die ehrenamtlichen Helfer ihre Feuerwehrparty 2018. Am Samstag, 10. November, findet die Feier im Gerätehaus in der Osterfeldstraße 23 statt. Einlass ist von 20 Uhr an, der Eintritt kostet fünf Euro und ist Besuchern von 16 Jahren an gestattet. Es gibt Essen und Getränke, die musikalische Unterhaltung besorgt ein DJ-Duo.