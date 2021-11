Die Eltern von Kindern, die in Ismaning eine Betreuungseinrichtung besuchen oder zur Schule gehen, können vom kommenden Frühjahr an tagesgenau buchen, ob und wie ihr Kind in der Einrichtung mit Essen verpflegt werden soll. Ein neues digitales Buchungssystem soll der Gemeindeküche helfen,die etwa 1800 Essen, die derzeit täglich in den Ismaninger Schulen und Kitas verzehrt werden, passgenau zu planen, zuzubereiten und zu verrechnen. Eltern können per Smartphone, Tablet oder PC Essen buchen und stornieren. Die Gemeinde kündigte an, alle Beteiligten vor Einführung noch ausführlich zu informieren.