10. September 2018, 22:27 Uhr Ismaning Erschwingliche Bildung

Kostenloses Angebot der VHS Nord zeitigt Erfolge

Von Kaja Weber, Ismaning

Wie gesellschaftliche Teilhabe trotz Armut funktioniert, beweist die Volkshochschule Nord: Seit knapp zwei Jahren können Menschen, die Arbeitslosengeld II oder andere Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch beziehen, Kurse und Veranstaltungen kostenlos besuchen. Davor gab es nur Ermäßigungen. "Teilnehmer mit Hartz-IV-Bezug waren völlig unterrepräsentiert", sagte VHS-Leiter Lothar Stetz am Montag bei der Vorstellung des Programms für das neue Herbst- und Wintersemester. "Wir hatten damals 15 Teilnehmer, diese Zahl hat sich inzwischen verzehnfacht."

Die Einstiegshürden zur Bildung möglichst gering zu halten, ist ein Anliegen der VHS. Das gelte auch im Bereich Sprachkurse für Asylbewerber. "Ein Sprachkurs kostet normalerweise knapp über 100 Euro, ermäßigt immer noch über 50 Euro. Das ist eine Menge Geld für jemanden, der wenig hat", so Stetz.

Die Volkshochschule Nord, die Geschäftsstellen in Ismaning, Garching, Unterschleißheim und Unterföhring unterhält, bietet im aktuellen Herbst-/Wintersemester insgesamt 1510 Veranstaltungen in Bereichen wie Beruf, Geschichte, Gesellschaft, Politik, Pädagogik, Gesundheit oder Fotografie. Mehr als 300 Veranstaltungen gehören zum Sektor Sprachen. Die VHS bietet Unterricht für 18 verschiedene Sprachen an, darunter erstmals auch Norwegisch. Integration bildet ebenfalls einen Schwerpunkt: Mehr als 80 Kurse entfallen auf den Teilbereich "Deutsch als Fremdsprache". Mit dem breiten Angebot soll in den Kursen auf verschiedene Niveaus eingegangen und die unterschiedlichen Arbeitszeiten der Kursteilnehmer berücksichtigt werden.

In mehreren Veranstaltungen beschäftigt sich die VHS in diesem Semester außerdem mit dem Thema "Heimat und Identität". "Was ist dran an den Wurzeln bayerischer Identität? Wie sieht gelungene Integration aus? Und wie Desintegration, beispielsweise bei Reichsbürgern?" Diese und weitere Fragen werden unter anderem in der Filmreihe "Cinema & Talk" angesprochen.

Bei der Programmvorstellung mit den Fachbereichsleitern informierte VHS-Chef Stetz am Montag auch über den Stand der Bauarbeiten an der Zweigstelle in Unterföhring. "Wir sind fast im Zeitplan", berichtete Stetz. Er geht davon aus, dass die Räumlichkeiten schon im kommenden Semester nutzbar sind. Für die Schwerpunkte des Standorts - Kochen, kreative Bildung und Gesundheit - wird es erstmals eine eigene Küche sowie ein Atelier und kleine Gärten geben. In Zusammenarbeit mit der Musikhochschule soll Nachwuchsmusikern und Bands in einem eigenen Studio die Möglichkeit geboten werden, professionell aufzunehmen. Für den neuen Standort wird es personelle Verstärkung geben: Eine neue Planungs- und eine Verwaltungsstelle sind angedacht.

Auch in der Telschowstraße in Garching ist ein neues Gebäude in Planung, nähere Details stehen aber noch nicht fest. Für manche Fachbereiche fehlen der VHS bisher in Garching Räume oder diese sind zu schlecht geeignet.

Das gesamte Programm der VHS findet sich im Internet unter www.vhs-nord.de. Wer sich für Sprachkurse interessiert, kann bis Freitag, 14. September, in den verschiedenen Zentren der VHS an kostenlosen Beratungen und Einstufungen teilnehmen, jeweils von 16 bis 19 Uhr: am Dienstag in Unterföhring, am Mittwoch in Garching und am Donnerstag in Ismaning. Am Freitag findet die Beratung in Unterschleißheim abweichend von 10 bis 12 Uhr statt.