Erinnerung an Rachel Knobler

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 tobten in Deutschland die Schergen des Nazi-Regimes. Um dieses Ereignis nicht zu vergessen, werden am Samstag, 16. November, Filmausschnitte zu Rachel Knobler gezeigt, ihre Gedichte vorgestellt und ihre Musik aufgeführt: Boguslawa Hubisz-Sielska, Viola, und Mariusz Sielski, Klavier, von der Musik-Akademie Krakau spielen Kompositionen von Rachel Knobler. Die Veranstaltung von VHS und Hospizkreis Ismaning beginnt um 17 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle. Der Eintritt ist frei. i