Weil nach einem höchstrichterlichen Urteil Stege oder Einstiegstreppen an Weihern und Seen der Verantwortung und Aufsichtspflicht von Kommunen unterliegen, müssten diese nach Badeunfällen haften. Vielerorts sind Leitern, Badeinseln oder Stege bereits gesperrt oder abgebaut worden. Nun werden auch die vor einigen Jahren am Ismaninger Eisweiher eingebauten Einstiegsleitern entfernt, wie das Rathaus mitteilt. In Ismaning hält man die Handhabung der Gerichte für "durchaus praxisfremd", deshalb werde man den Sinn "einmal mehr gegenüber den kommunalen Verbänden und übergeordneten Stellen hinterfragen", heißt es in einer Pressemitteilung.