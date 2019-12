Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 17 und 22 Uhr auf Diebestour durch Ismaning unterwegs gewesen. Der erste Einbruch fand in einem Mehrfamilienhaus statt. Die Diebe gelangten über die Gebäuderückseite ins Erdgeschoss. Der Versuch, eine Wohnungstür im Obergeschoss aufzuhebeln, misslang jedoch, woraufhin die Täter die Tür auftraten. Sie durchsuchten die Wohnung, verließen sie aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Ziel des zweiten Einbruchs war ein Einfamilienhaus. Dort gelangten die Einbrecher über eine Terrassentür im Obergeschoss ins Haus. Die Täter durchsuchten das Haus und fanden mehrere tausend Euro an Bargeld, außerdem entwendeten sie Schmuck aus einer Holzkassette. Anschließend verließen sie das Einfamilienhaus in unbekannte Richtung. Beim dritten Einbruch gelangten die Täter über eine Terrassentür im Erdgeschoss ins Haus. Sie durchsuchten alle Räume und stahlen schließlich aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro Bargeld. Die Einbrecher flüchteten anschließend wiederum in unbekannte Richtung. In allen drei Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbrüche in private Objekte) die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer am Sonntagabend im angegebenen Tatzeitraum im Bereich Bürgerpark Ismaning etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit diesen Einbrüchen stehen könnte, kann sich im Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefonnummer 089/2910-0, oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.