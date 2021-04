Der Ismaninger Bürgerpark gilt vielen vor allem im Frühling und natürlich im Sommer als naheliegendes und logisches Ausflugsziel in der Gemeinde - und wird dementsprechend stark beansprucht. Das sieht man vor allem den Wiesen an, wie auch auf dem S-Bahn-Grünzug. Daher werden die Flächen in diesen Tagen auch gedüngt, was offenbar nicht allen in der Gemeinde gefällt. Die Rathausverwaltung stellt nun aber klar, das Düngen sei notwendig, denn "besonders stark genutzte, intensiv gemähte Rasenflächen brauchen zum Erhalt der Narbendichte und Gesundheit des Rasens in der Vegetationszeit" Unterstützung. Die Gemeinde verwende hierfür ausschließlich amtlich zugelassene Rasendünger, und zwar organisch-mineralische oder mineralische Produkte.