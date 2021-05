Als eine der ersten Kommunen im Landkreis München hat Ismaning Mitte März 2020 eine Drive-in-Teststation in enger Zusammenarbeit mit den ansässigen Hausärzten und der Freiwilligen Feuerwehr eröffnet und durchgehend betrieben. Nun wird sie geschlossen, weil es gut ein Jahr später eine Vielzahl an Schnelltestangeboten am Ort gibt, und die Auslastung der Teststation daher so gering sei, dass das Angebot laut Rathaus eingestellt werden kann. Im Corona-Verdachtsfall kann man im Testzentrum in Haar, Wasserburger Straße 43 bis 47, oder bei der Teststelle Kirchheim, Räterstraße 18, einen Abstrich machen lassen.