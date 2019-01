30. Januar 2019, 22:13 Uhr Ismaning Der neue Iran

Wie sehen Iraner sich selbst und die Welt? Charlotte Wiedemann hat mit "Der neue Iran. Eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten" ein umfassendes Porträt dieses Landes geschrieben. In ihrem Bildervortrag bietet sie Einblicke in Alltag, Religion und Intellektualität des Landes. Außerdem spricht die Autorin zur aktuellen politischen Lage. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 5. Februar, 19.30 Uhr, in der Blackbox des Ismaninger Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15. Der Eintritt kostet sieben Euro, mit Vortragskarte ist die Veranstaltung kostenlos.