15. November 2018, 22:14 Uhr Ismaning Das Buch als Kunstwerk

Das Ausstellungsjahr der Galerie im Schlosspavillon endet mit einer besonderen Werkschau. Mit Künstlerbüchern, Handpressendrucken und Buchobjekten zeigt die Ismaninger Galerie ein bisher eher wenig vorgestelltes Kapitel in der Kunst: "Das Buch als Kunstwerk". In einer Zeit, in der das Buch in seiner traditionellen Form den modernen Medien wie E-Book oder Tablet mehr und mehr weichen muss, erinnert diese Ausstellung daran, dass Bücher nicht nur dazu dienen, Inhalte zu vermitteln, sondern auch als ästhetische Objekte gesehen werden können. Die Vernissage ist an diesem Freitag, 16. November, Beginn: 19 Uhr. Etliche Werkstattleiter, Verleger und Künstler sind zur Eröffnung anwesend. Die Ausstellung dauert bis 16. Dezember.