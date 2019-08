19. August 2019, 21:29 Uhr Ismaning Dachstuhl steht in Flammen

Bis in die Nacht hinein haben zahlreiche Feuerwehrleute aus Ismaning, Unterföhring, Aschheim und Kirchheim einen Dachstuhlbrand in Ismaning gelöscht. Nach Polizeiangaben hatten Passanten am Sonntag gegen 16.40 Uhr an dem Gebäude an der Reisingerstraße, in dem das Fotogeschäft Sexauer seinen Sitz hat, starken Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei Ankunft der Helfer hatten sich die Flammen im Bereich einer Solaranlage schon in der Isolierung über die gesamte südliche Dachfläche ausgebreitet. In aufwendiger Handarbeit mussten die Einsatzkräfte die schwer zugängliche Dachhaut öffnen und das alles bei Temperaturen von mehr als 30 Grad. Zwei Einsatzkräfte wurden wegen Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden an Dachstuhl und Gebäude beträgt rund 200 000 Euro.