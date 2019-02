13. Februar 2019, 21:58 Uhr Ismaning CSU nominiert Reiter-Schumann

Juristin fordert Ismanings Bürgermeister Greulich heraus

Annette Reiter-Schumann wird für die Ismaninger CSU um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde kämpfen. Die Mitglieder haben die 49-Jährige in ihrer Jahreshauptversammlung einstimmig nominiert. Reiter-Schumann positioniert sich damit als erste Bürgermeisterkandidatin gegen Amtsinhaber Alexander Greulich von der SPD. In ihrer Antrittsrede appellierte die seit elf Jahren in Ismaning lebende Juristin an den Zusammenhalt der CSU am Ort und lud alle Mitglieder ein, gemeinsam am Wahlprogramm zu arbeiten und Ideen und Vorschläge einzubringen.

In der Hauptversammlung wurde Petra Apfelbeck als Ortsvorsitzende im Amt bestätigt; ebenso wie Reiter-Schumann und Josef Frey als ihre Stellvertreter. Marion Glasner bleibt Schatzmeisterin. Neu im engeren Vorstand ist Ann-Katrin Reinhold. Sie übernimmt das Amt der Schriftführerin.