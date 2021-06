Wie wirkt sich Covid-19 auf das soziale Zusammenleben in unserer Alltagskultur und in anderen Ländern der Welt aus? Dieser Frage geht der Kulturwissenschaftler Gregor Sterzenbach am Donnerstag, 10. Juni, in einem interaktiven Online-Vortrag bei der Volkshochschule Nord nach. Beginn ist um 19.30 Uhr, eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist erforderlich (E-Mail: info@vhs-nord.de). Die Gebühr beträgt sieben Euro.