Das "Café für die Seele", ein Treffpunkt des Ismaninger Hospizkreises für Menschen, die Abschied nehmen mussten von einem lieben Menschen, beginnen am Mittwoch, 16. Juni, von 16 Uhr an wieder. In der Regel finden die Veranstaltungen am Bahnhofplatz am ersten Mittwoch im Monat statt; wegen der Pfingstferien erst in dieser Woche. Weitere Café-Tage: 7. Juli und 4. August. Anmeldung für Gesprächstermine unter 089/12 50 84 62 (Anrufbeantworter).