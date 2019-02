10. Februar 2019, 21:52 Uhr Ismaning Bürgermeister an der Kasse

Für ein paar Stunden wechselt der Ismaninger Bürgermeister diese Woche die Perspektive: Am Donnerstag, 14. Februar, tauscht Alexander Greulich (SPD) seinen Platz im Rathaus mit dem an der Supermarktkasse. Anlässlich der Eröffnung einer neuen Lidl-Filiale in der Osterfeldstraße wird sich der Bürgermeister von 10 Uhr an als Kassierer versuchen. Die Einnahmen der Aktion gehen an eine gemeinnützige Einrichtung im Ort, kündigt der Betreiber an.