Begleitend zu ihrer Ausstellung "Blurred memory" hat die diesjährige Kallmann-Preisträgerin Doris M. Würgert ein Künstlerbuch gestaltet, das die Themen und Werke der Ausstellung aufgreift und um eigenständige Gestaltungen und Kompositionen erweitert, die es nur in diesem Buch zu sehen gibt. Würgert stellt ihr Künstlerbuch am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr vor. Die Künstlerin steht auch für Gespräche zur Verfügung. Von 16 Uhr an spielt das Michael Armann Trio mit Michael Armann (Klavier), Benjamin Bärmann (Schlagzeug) und Michael Schöne (Bass). Armann arbeitet schon länger mit Würgert zusammen, unter anderem hat er den Sound für das Video "Safepoint_x" gemacht, das auch in der Ausstellung zu sehen ist.