28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Ismaning Betreutes Wohnen daheim

Nicht allen in Ismaning ist wohl bewusst, dass sie nicht notwendigerweise umziehen müssen, um die Vorteile einer Einrichtung des "Betreuten Wohnens" zu genießen. Seit Jahren bietet die Nachbarschaftshilfe Ismaning "Betreutes Wohnen daheim" an. Petra Apfelbeck von der Nachbarschaftshilfe gibt am Dienstag, 30. Oktober, 16 Uhr im Hillebrandhof, Aschheimer Straße 2, Informationen zu den Bausteinen des Angebots. Sie berichtet über Kosten und Ansprechpartner. Die Nacharschaftshilfe bittet Interessenten um Anmeldung unter Telefon 089/96 99 82 73 oder per E-Mail an hillebrandhof@ismaning.de. Zeitgleich zur Veranstaltung bietet das Café Zeitlos die Betreuung von Angehörigen an. Anmeldung dazu: unter Telefon 089/96 07 99-30 oder -31 oder per E-Mail an info@nbh-ismaning.de.