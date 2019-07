28. Juli 2019, 21:33 Uhr Ismaning Beachvolleyball und Soccer Five

"Die Kids fänden das schon geil", sagte Thomas Schweiger in der jüngsten Sitzung des Ismaninger Gemeinderats und meinte einen Vorschlag, den er selbst in einen Antrag gegossen hatte: Am Ismaninger Hain hinter dem Schloss wünscht sich der Gemeinderat der Freien Wähler einen Soccer-Five-Platz sowie einen Beachvolleyballplatz. Diese beiden Sportanlagen seien "mit geringem finanziellem Aufwand" umzusetzen, so Schweiger. Die Verwaltung werde prüfen, ob der Hain als Standort in Frage komme, sagte Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) zu, oder ob ein anderer Ort besser geeignet sei. Ob dies bis September möglich gemacht werden könne, wie von Schweiger erbeten, zog Greulich allerdings stark in Zweifel, da die Verwaltung momentan genug Hausaufgaben habe und am Limit arbeite. CSU-Fraktionssprecher Peter Aurnhammer nutzte den Antrag der Freien Wähler, um eine temporäre Eislauffläche im Winter wieder ins Spiel zu bringen. Diese könnte in dem mit Banden umgebenen Soccer-Five-Feld realisiert werden, so Aurnhammer. Auch diesen Vorschlag wird die Verwaltung gleich mit prüfen.