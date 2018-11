4. November 2018, 21:50 Uhr Ismaning Baumfällung im Schlosspark

Im Ismaninger Auwald macht das Eschentriebsterben in diesen Wochen großflächige Fällungen nötig, nun kündigt die Gemeinde Ismaning an, dass auch im Schlosspark einige Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Die Arbeiten sollen bald beginnen, es kann in dieser Zeit zu Teilsperrungen auf den Parkwegen kommen. Betroffen sind überwiegend Ahorne. Wo Bäume fallen, plant die Abteilung Gartenbau, parktypischen Arten wie Linde, Hainbuchen, Berg- oder Spitzahorn nachzupflanzen. An geeigneter Stelle sollen Baumtorsi stehen bleiben als Lebensraum für Insekten und andere Tiere.