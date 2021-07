Bei einem Unfall auf der B 301 zwischen Hallbergmoos und Ismaning ist am Donnerstagnachmittag ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem Außenspiegel ein anderes Fahrzeug touchierte, ehe er frontal mit einem Lkw zusammenstieß und gegen die Leitplanke prallte. Der 54-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Es kam zu erheblichen Behinderungen.