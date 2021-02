Schöner Raum, gute Akustik, dichte Atmosphäre - für die VHS im Norden des Landkreises ist die Blackbox in der Ismaninger Seidlmühle ein Forum, um weniger bekannte, aber viel versprechende Musiker zu fördern. Vornehmlich sind es Singer-Songwriter, die dort spielen, im Moment natürlich ohne Publikum und ohne die entsprechende Liveatmosphäre.

Die US-Amerikanerin Stephanie Forryan, die am Samstag, 13. Februar, in der Blackbox auftritt, könnte man ebenfalls als Singer-Songwriterin etikettieren, sie selbst bezeichnet sich eher als "Song-Hunter"- schon in jungen Jahren jagte sie Stücken nach, die etwa "in alten Gitarren verborgen" sind, wie sie erklärt. Irgendwann ist sie dann von Boston nach Berlin gezogen, avancierte zur musikalischen Weltenbummlerin, unter anderem tourte sie mit Chris Norman. Mit ihre beeindruckenden Stimme singt sie in ihren Liedern von Liebe, Abenteuern und (Alb-)Träumen. Die VHS-Nord unterstützt Künstlerinnen wie sie durch die Organisation von Konzert-Livestreams. Musikfreunde können kostenlos zuhören über den Youtube-Kanal der VHS (https://www.youtube.com/channel/UCYrgK1yky3JdLbB6a8HopDA). Statt des Eintrittsgelds wird um den Kauf einer CD direkt bei der Künstlerin gebeten. Das Online-Konzert beginnt um 20 Uhr.