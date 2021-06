Die Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis München bietet jeden ersten Dienstag im Monat Sprechstunden für Betroffene und deren Angehörigen im Ismaninger Hillebrandhof an der Aschheimer Straße 2 an. Jeweils in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr können sich Interessierte von den Fachleuten der Alzheimer-Gesellschaft beraten lassen. Der nächste Termin in Ismaning ist am 6. Juli. Weitere Information zu den Angeboten gibt es bei Demenz-Fachkraft Ingrid Schmidt-Endrass unter Telefon 089/66 05 92 22 oder per E-Mail an ingrid.schmidt-endrass@aglm.de. Für die Sprechstunden im Hillebrandhof ist eine vorherige Anmeldung bei Endrass erforderlich.