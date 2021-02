Derzeit werden am neuen Unterföhringer Gymnasium nur Klassen in den Jahrgangsstufen fünf bis sieben unterrichtet. Im September wechseln die bisherigen Siebtklässler in die achte Klasse und müssen zuvor ihre Ausbildungsrichtung gewählt haben. Um Eltern und Schülern die Entscheidung zu erleichtern, findet am Dienstag, 2. März, ein digitaler Informationsabend statt. Von 19 Uhr an wird Schulleiterin Betina Mäusel die Fächer für die sprachliche Ausbildungsrichtung und das naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium vorstellen. Als dritte Fremdsprache wird Spanisch angeboten. Die Schülereltern können sich über MS Teams einloggen; wer sein Kind von einer anderen Schule in der achten Klasse nach Unterföhring schicken möchte, kann die Zugangsdaten für den Infoabend per E-Mail an sekretariat@gym-ufg.de anfordern.