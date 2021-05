Nach 23 Tagen ist der Inzidenzwert im Landkreis München zum ersten Mal wieder unter die Marke von 100 gefallen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 93,3. So viele Menschen haben sich bezogen auf 100 000 Einwohner nachweislich innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus infiziert. Das Landratsamt registrierte 327 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen, von Dienstag auf Mittwoch kamen allerdings 75 hinzu - dreimal so viel wie an den Vortagen. In München erreichte die Kennzahl 99,0, im Landkreis Starnberg liegt sie sogar nur noch bei 68,0. Unterschreitet die Inzidenz an fünf Tagen hintereinander die Grenze von 100, ist es zwei Tage später möglich, die Corona-Regeln zu lockern. Dann können alle Schüler in den Wechselunterricht zurückkehren, von kommenden Montag an werden dies im Landkreis aber zunächst auf jeden Fall die Grundschüler tun. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 darf überdies von Montag an die Außengastronomie bis um 22 Uhr öffnen. Theater, Kulturhäuser und Kinos können ebenfalls wieder aufsperren.